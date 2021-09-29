美國房市買氣熱絡，房屋供應有限，促使買家爭相搶購房屋，帶動7月房價再創最快成長速度，連續四個月增幅刷新紀錄。不過近期有跡象顯現，買房熱潮出現減緩之勢。

根據標普CoreLogic凱斯席勒全美房價指數，美國7月房價較去年同期飆漲19.7％，年增幅度超越6月的18.7％，再創1987年開始推出該指數以來最大漲幅。

標普道瓊斯指數公司全球指數投資策略師部主管拉薩拉（Craig Lazzara）表示，7月已是連續四個月房價漲幅創新高，「過去幾個月無論是房價增長的速度，或是美國各地房價齊漲的現象，都相當不尋常」。

但另有數據顯示，火熱的房市可能開始降溫。在凱斯席勒指數追蹤的20大都會區中，有3個都會區的房價增長放緩，分別是底特律、克里夫蘭、華盛頓特區。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）經濟學家范登豪頓（Nancy Vanden Houten）認為：「市場出現一些跡象，意味市況可能開始緩和，應會在某個時間點趨於平穩。」

7月凱斯席勒的10大都會區房價指數年增19.1％，增幅超越6月的18.5％，20大都會區房價指數繼6月年增19.1％後，7月年增19.9％。

華爾街日報調查經濟學家看法，原估20大都會區指數年增20.1％。

根據周二公布的另一份報告，經濟諮商理事會（Conference Board）發布美國9月消費者信心指數連三個月下滑，歸因於疫情擴散以及通膨疑慮拖累民間對經濟的信心。受訪者中規劃未來6個月買房的比重也連三個月走低。

(時報資訊)