【時報記者張漢綺台北報導】信邦(3023)子公司太康精密(6833)前8月合併營收為9.53億元，年增24.23%，太康預計明年送件申請上櫃，而太康客戶Vanmoof E-Bike的原物料供應鏈及組裝在台灣，並在台灣設立公司，希望與信邦及太康精密一起深耕台灣製造。

太康精密與世界電動自行車領導品牌Vanmoof E-Bike合作已久，提供該客戶連接器等產品，Vanmoof E-Bike在最大規模的C輪投資，於兩年內總共募得1.82億美元，成為全球募資金額最高的電動自行車公司，公司與其台北生產總部，將和太康精密合作打破傳統製造業思維，利用該資金打造獨特產品及生產供應鏈。

目前VanMoof全球銷售據點從8個擴張至今已達50個，電動自行車銷售量更於2020年成長超過3倍；其中美國是VanMoof市場成長率最高的國家，透過此輪募資更加鞏固VanMoof產業領導者的地位，亦將推動全球電動自行車普及率，有效幫助產品於全球快速擴張。

Vanmoof E-Bike表示，該筆資金將用於擴建生產及重新定義設計軟、硬體零件的製作方式，使高品質、高科技且操作簡易的電動自行車更親近全球消費者，讓公司於未來5年內達到1000萬自行車使用者的目標。

太康上半年稅後盈餘為1.18億元，年增1.01倍，每股盈餘為3.4元，累計前8月合併營收為9.53億元，年增24.23%。

(時報資訊)

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