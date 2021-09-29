被視為長期看好美股的愛馬仕投資管理公司（Federated Hermes）首席市場策略師奧蘭多（Phil Orlando）警告，美股可能出現10%的回檔修正，主要是因為財政與貨幣政策的不確定性，「這是非常關鍵的一周」，而科技股受到的衝擊甚至可能導致回檔幅度達20%。

美國10年期公債殖利率升至3個月新高，美國國會2黨對提高債務上限陷入僵局，恐使政府停擺的疑慮升高，加以聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，通膨飆升持續的時間比預期還要久，美股4大指數28日全數重挫，道瓊工業指數大跌569.38點，跌幅1.63%，以34299.99點作收；標準普爾500指數下跌90.48點，跌幅2.04%，收在4352.63點；那斯達克指數下跌423.29點，跌幅2.83%，收在14546.68點；費城半導體指數下跌131.06點，跌幅3.8%，以3314.39點作收。

奧蘭多在接受美國CNBC訪問時表示，圍繞財政與貨幣政策的不確定性將使美股無法打破近期的不振。他曾在8月時表示，通膨升溫以及疫情惡化是打擊股市的主要因素，此次受訪時重申，相關因素仍對美股不利，但現在最大的憂慮是貨幣政策與財政政策的變化，包括聯準會（Fed）開始撤回部分量化寬鬆措施，以及美國國會在提高舉債上限與通過大型基建計劃方案陷入僵持。

奧蘭多指出，預期美股的回檔調整效應將在5周內浮現，可能會導致美股在10月底前有5%至10%的修正，他也認為，科技股可能面對較大的調整壓力，跌幅將介於10%至20%之間。

另外，奧蘭多也擔心聯準會掌舵人的潛在可能變化，因為聯準會主席鮑爾的任期將在明（2022）年1月屆滿，這也將使拜登總統有機會更換川普時代任命的聯準會主席人選。

(時報資訊)