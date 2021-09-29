（美股ETF績效比較。製表／魏喬怡）

美國債務危機壓力，導致美國公債殖利率續攀升至5月以來高點，美股也出現5月份以來最大單日跌幅，近期景氣循環股與成長股皆見修正。永豐投信29日指出，從投資評價、未來獲利動能，加上產業趨勢支撐成長力道，儘管這波債券殖利率攀升雖造成美股回檔，不妨趁此段修正把握長線布局美國科技股時機。

永豐投信強調，美國科技股仍具有獲利表現穩健、產業成長動能及題材不斷的優勢，加上歷年第四季是電子消費旺季，有助於業績成長，美國科技類股的產業基本面和EPS成長率看好；高盛也預估，大型科技股2021年營收預估仍呈現正成長，加上科技產業創新題材不絕，產業中長期發展前景看好，因此後市表現仍值得期待。

法人預期近期美債殖利率仍將持續波動，科技股受殖利率影響，表現震盪，現階段產業多元配置更能把握成長輪動行情，永豐投信長線看好：AI、半導體、資料中心、電動車、雲端等產業趨勢，且全球科技股仍以美股為領頭羊；此外，受到新冠疫情影響，企業加速數位轉型，視訊會議工具把散居在四處的同事串起來，永豐投信也提醒留意新的趨勢題材「元宇宙」發展方向，「元宇宙」趨勢題材上目前包括：臉書（Facebook）、輝達（NVIDIA）與微軟等美國科技公司有相開發與規劃。

臉書宣示，將進軍「元宇宙」，將賦予未來生活全新樣貌，運用AI打造高度擬真的虛擬世界，藉由虛擬實境眼鏡和耳機，讓用戶足不出戶也能在家完成上班、開會、社交、娛樂等活動；輝達也嗅到虛擬市場龐大商機，隨著科技不斷發展，虛擬世界與現實世界將產生交叉融合，說明NFT（非同質化代幣）的關鍵角色，這是輝達跨足「元宇宙」晶片開發的重要理由；元宇宙先鋒微軟執行長納德拉（Nadella）也宣布，將推出企業元宇宙解決方案，透過已推出混合實境（MR）頭盔，加上雲端解決方案等，將數位與現實世界融為一體。

永豐投信也建議投資人，留意具備未來獲利動能標的，知名雲端客戶關係管理（CRM）軟體商Salesforce，上修本會計年度財測，同時提供優於預期的下年度展望，受惠疫情使工作型態轉為公司與住家辦公的混和模式，加速雲端軟體需求，激勵該公司股價與品牌價值持續上升。

永豐美國科技ETF（00886）基金追蹤NYSE美國創新科技指數成份股投資，涵蓋題材多元，目前最夯的「元宇宙」趨勢標的臉書、輝達與微軟都在基金前十大持股中，基金成份股除涵蓋美國尖端科技標的FAANG之外，也納入創新醫療、雲端運算、電動車等概念。永豐投信指出，今年來類股輪動加快，創新科技產業長期結構成長趨勢不變下，值得中長期持有，建議逢回分批承接、長期定期定額投資，現階段投資組合中，宜納入創新成長及價值循環股兼備標的，掌握輪動節奏。

(時報資訊)