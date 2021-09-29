【時報編譯張朝欽綜合外電報導】加拿大總理杜魯道(Trudeau)周二表示，將在幾周內決定是否要禁止華為5G設備。目前五眼聯盟其他成員都決定要封殺華為設備。

日前華為財務長孟晚舟獲釋返回中國，雙方情勢目前稍微和緩。在孟獲釋數小時後，兩位加拿大人也獲中國釋放，他們被控在中國從事間諜活動。

加拿大一直表示，正在等待情報單位的報告，以做出最後決定。不過知情人士表示，加拿大一直想封殺華為，但對於兩名加拿大人士遭中國拘留的擔憂，一直不想公開宣布。

杜魯道表示，正在衡量多方意見以及不同的選項，將在未來幾周宣布。

孟晚舟引渡風波持續了三年，而加拿大是否要封殺華為，也僵持了三年。杜魯道表示，已經看到許多加拿大電信商已經開始將華為設備從其網絡中移出，以一種不涉及他們自己公司的方式進行。

(時報資訊)