東元電機（1504）連續三年取得離岸風電陸上變電站統包工程，29日與海龍離岸風電計畫簽署陸域降壓站優先承攬協議，建置容量達1,044MW，是全台唯一超過1GW的離岸風電陸域變電站，此項合作是海龍實踐國產化計畫的重要里程碑。

海龍計畫2A、2B及三號風場位於彰化外海40至50公里處，原本僅2A風場肩負陸域降壓站之變壓器、開關設備以及配電盤等項目國產化任務，不過此次海龍以高於政府國產化期待，將陸域降壓站以統包方式委由東元執行。

雙方也將結合中下游供應商共同施作，並採購本土廠商生產製造的主要電力設備，全力支持離岸風電國產化的目標。

東元負責海龍陸域降壓站的統包工程，包括土木及機電工程設計、採購、建造與測試等，將整合海龍離岸風電計畫2A（300MW）、2B（232MW）及三號（512MW）風場的輸出電力，銜接至陸域降壓站，再傳輸至台電變電所加入輸配電系統，預計將自2024年陸續併網。

東元總經理連昭志指出，東元連續三年取得離岸風電陸上變電站統包工程，累積約2GW的離岸風電陸上變電站建置量，為國內廠商之冠。看好台灣離岸風電市場，到2035年尚有15GW的開發容量，東元將會全力爭取商機。此外，因應再生能源占比增高及政府未來對電網平穩化的要求，東元在儲能系統建置工程方面已取得先機，也將積極參與相關的產業發展。

除離岸風電陸上變電站統包工程，近年來，東元電機也承攬多起國內外「能源中心」工程和「資料中心」機電工程，東元表示，目前正與國際大廠合作，將結合再生能源與儲能系統，以智慧能源的整合方案，提供能源市場最優質的服務。

(時報資訊)

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