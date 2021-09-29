安永（EY）聯合會計師事務所日前舉辦「越南經濟展望暨台商商機」系列線上論壇的第二場活動，探討美國對外經貿政策變化及匯率影響301條款談判，學者建議，台灣可善用台越產業連結優勢，進行供應鏈調整，推動產業轉型機會。

因應全球區域經濟整合風潮，越南積極簽署自由貿易協定，近年中美經貿對抗影響下，越南基於地緣優勢及在全球供應鏈擁有重要的地位等有利條件，已吸引許多外資企業進駐。

前駐越南代表大使黃志鵬於線上論壇表示，中美爭霸持續對峙及疫情蔓延，國際經濟受到嚴重衝擊，目前是中美雙方各有擅長，誰都沒有絕對的勝算，最後勝負的關鍵應為「軍事強權耍霸氣，勝負終究看實力；實力基礎是經濟，重點因素在防疫。」

黃志鵬舉例，包括阿富汗事件、美英澳成立AUKUS聯盟、中東危機再起、美國股市泡沫以及中國房市危機等變數，都將影響後續美中兩方的角力變局，亦將影響該國際變局下的台越新情勢。

至於全球經貿環境變遷對越南的影響，中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年表示，雖然中美貿易戰暫不退場，但越南在供應鏈移轉中居於重要的地位，在分散原則及信賴原則下吸引不少外資企業。

劉大年建議，藉由台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）機會，台越應利用雙邊諮商機會，探討進一步開放市場的可行性，強化雙方在經貿、產業供應鏈、人才、技術等領域之交流與合作。

(時報資訊)