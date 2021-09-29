美國景氣持續復甦，根據高盛證券預估，美國2021年實體經濟成長率可望達6.2％，較全球其他主要成熟經濟體高，包含歐盟區的4.7％，跟日本的2.5％。投信法人看好在美國經濟強勁成長的環境下，企業獲利也將走升，有助於美國高收益債券後市表現。

根據Lipper資料顯示，截至9月23日為止，境內核備美國高收益債券基金中，近一個月績效前十名報酬率皆超過1％，其中富達基金-美元高收益基金、法盛─盧米斯賽勒斯高收益債券基金、瀚亞投資-美國高收益債券基金，跟貝萊德美元高收益債券基金，近一個月基金績效落在1.32～1.48％，皆優於美國高收益債券指數的1.19％。若將時間拉長至近一年績效，上述基金亦有雙位數的報酬率，無論短期或中期表現皆亮眼。

根據高盛統計，6月高收益債券總體發行量、首次發行量皆創今年來新高。瀚亞投資-美國高收益債券基金研究團隊分析，主因許多公司看到目前低利環境的機會，還有市場買氣旺盛，所以願意加入發債的行列。即便發債量來到今年新高，觀察到美國高收益債券價格並未受到供給增加出現走跌，反而穩步走高，顯示近期美國高收益債券市場交易熱絡，且需求龐大，支撐高收益債券價格走勢。

在違約率方面，目前美國高收益債券市場信用狀況健康，今年來許多高收益債券評等紛紛獲得上調，無論是調升金額或者數量，皆超越調降數量。另一方面，現階段高收益債券違約率約為4.1％，處於歷史平均低檔位置，預估在企業體質持續改善下，違約率有機會進一步下降，至年底可望降至2％。

瀚亞投資認為，美國經濟的強勁表現，進一步提升企業獲利水準，有助美國高收益債券表現，同時隨著違約率看跌，利於投資人長期持有。建議看好美國前景的投資人，可以將美國高收益債券基金納入投資組合中，作為增加收益來源的一環。

(時報資訊)