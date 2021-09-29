隨著美國聯準會縮減購債步伐的逼近，各國採取措施降低資本流動對本國經濟金融穩定的負面衝擊。29日傳出，中國監管層有意適度加大規範銀行和個人的外匯業務力度，以防範潛在的金融風險。

路透29日援引消息人士表示，中國的外匯監管部門最近加強對參與報價的銀行在銀行間市場交易行為的審查，要求他們報價更及時、連續，雙邊報價價差可以更小。

消息人士表示，中國監管機構現在鼓勵大銀行要向市場提供流動性，而較小的銀行則被告知不要對人民幣走向進行單邊押注。另一消息人士提到，外匯監管層特別提醒，做市商的任務是平抑波動，不要特別往一個方向做。

報導稱，中國國家外管局2021年1月修訂新版的「銀行間外匯市場做市商指引」，著力提升市場報價質量和交易行為規範性，以更好促進外匯市場有序發展。一位消息人士透露，如果銀行交易過於頻繁，他們可能會接到監管層的電話，對故意倒量或從事其他不當行為的人將進行處罰。

除此之外，包括中國銀行、工商銀行和招商銀行已經收緊了個人外匯交易業務。儘管該業務交易量不大，但有人將其視為投機行為。華夏銀行則是最近一家將從2021年12月起暫停個人外匯買賣業務的銀行之一，主要是考慮到國際經濟形勢複雜，外匯市場波動較大，綜合考慮客戶風險承受能力等因素，暫停個人外匯買賣業務。

(時報資訊)