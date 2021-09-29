Flex Power Modules近日推出BMR310，是一款非隔離式開關電容中間匯流排轉換器（IBC），可為資料中心提供高功率密度供電，進而提高電路板空間利用率，為其他元件釋放空間。BMR310 採用英飛凌科技（Infineon）專有的零電壓切換開關電容轉換器（ZSC）技術，在半載時實現超過98％的效率，並且可以在一個精簡的封裝中提供高達連續875W的功率。此產品可在40V至60V的輸入電壓範圍內運作，並提供10V至15V的未調節輸出電壓。

目前趨勢顯示，資料中心和高效能運算（HPC）應用的供電電壓從原有的12V逐漸轉向48V，藉此減少配電電流和功率損耗。為了滿足此日益增長的需求，英飛凌ZSC為48V應用提供最高效率和功率密度，使其產生中間匯流排電壓。

透過電容式能量傳輸與功率MOSFET軟切換實現此目標，為傳統12V系統轉向48V基礎架構提供了一個簡易且低風險的途徑，並大幅降低整體擁有成本（TCO）。

Flex Power Modules技術長Mikael Appelberg表示，英飛凌的ZSC拓撲在配電領域中是極具意義的變革，讓我們能夠提供資料中心現在及未來所需的高效率和高功率密度。

英飛凌電源與感測系統事業部副總裁暨DC/DC總經理Richard Kuncic表示，藉由促進業界內合作並運用我們的系統知識，我們以終端應用為中心來優化我們的元件。看到合作夥伴能夠利用我們的技術設計出突破性的解決方案，我們感到非常自豪。

BMR310是以水平方式安裝，高度為10.3mm，適用於因大型散熱器或散熱片而空間受限的系統。該產品尺寸為58.4mm x 25.0mm x 10.3mm。目前的安裝選項為基板安裝，但未來新的型號將提供一個開放式架構。

為了最大限度地延長運作壽命，BMR310提供了過壓、欠壓、過電流和過熱保護功能。與所有Flex Power Modules的DC/DC轉換器一樣，本產品符合IEC/EN/UL 62368-1安全標準。

使用被動下降負載分散功能來支援轉換器並聯，可視需要組合多個轉換器以提供更高功率。BMR310與Flex Power Designer軟體工具相容，且新轉換器提供可進行數位控制的PMBus介面。BMR310將於2021年11月開始供貨，目前已可提供OEM訂單的評估樣品。

(時報資訊)

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