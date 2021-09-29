今年不動產市場行情，價量齊揚，據高力國際今（29）日最新統計，前三季迄今累計全台土地成交金額已突破2,000億元大關、達2,004億元，可以確定連續三年突破2千億元，是過去不曾看過的火燙紀錄，刷新史上第三高紀錄；其中，建商就貢獻超過七成的成交額。

高力國際研究部董事梁儀盈表示，雖然今年央行陸續針對土地購置貸款及住宅市場貸款，祭出調控措施，但在台灣整體經濟局勢穩健的支撐下，土地買氣堪比盛夏的高溫。

據高力國際研究部統計，2021年第三季土地交易額達738億元，前三季累積已達2,004億元，可以確定連續三年突破2千億元，這是往年不曾看過的火燙紀錄。

梁儀盈表示，現在建商仍積極於全省獵地，本季總共買進543億元，佔整體金額超過7成，尤其是具有產業聚落效應，以及交通捷運議題的區域，更成為交易熱區，包括桃園市、台中市、新北市及高雄市等。

在第三季單季的全台前十大交易中，有六筆被桃園囊括，桃園已躍居為最大熱區，第二名為台中，第三名為新北市。

這些土地交易熱門市場的共通點，是都有產業群聚效應，並且有交通優勢，因此成為買家收購「雷達範圍」。

而在第三季的前十大土地交易中，以縣市來看，桃園市就佔了6筆交易，主要是因有9月中的A10、A20、桃園高鐵站區的土地標售案，而成為本季交易王。

若以金額來論，華固建設以44.88億元標得台北市南港區玉成段二小段土地，為本季最大手筆的土地交易案。

成交金額第二高是遠雄建設，以38.82億元買進台中市西屯區土地。

排名第三高的土地交易案，則為以李姓自然人投標而得的桃園市高鐵站區青昇段土地約29.12億元。

展望第四季到2022年展望，隨著疫情緩和，生活逐漸回到常態，電子科技業為出口主力，加上疫情三級警示階段結束、五倍券登場，估計今年經濟成長率上看5％。

高力國際分析，雖然台灣疫情受控，但主要國家貨幣政策，預期利率應不致有太大變動，央行出手也顯示資金潮流必須被提醒，主要是在提醒房市不宜過熱，加上通膨議題一直被討論，不動產已是主要選項，未來或許住宅市場的資金會將向到商業不動產，這種趨勢值得觀察。

(時報資訊)