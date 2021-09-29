台股今（29）日在美股4大利空罩頂下，電金傳產3大族群全倒，大盤終場重摔325點，收16855點，揮別萬七大關，成交值放大至3234億元，3大法人合計賣超435.97億元，外資不僅連2賣，調節手筆更放大至354億元，晶圓雙雄果然成為狙擊目標，共遭提款逾7.3萬張。

美股那斯達克28日下挫2.8%，費城半導體指數更暴跌3.8%，使台股半導體族群成為殺盤重心，台積電摜破半年線，以580元收黑；聯電也跌3.5%，收63元。

無獨有偶，華爾街大多頭之一、Federated Hermes首席分析師奧蘭多（Phil Orlando）指出，考量美國財政與貨幣政策的不確定因素高，且通膨比預期嚴峻，Fed可能加快縮減購債與升息腳步，加上Fed主席鮑爾任期至明年1月，高層人事異動將至，美股未來5周內可能出現5-10%的修正波，科技股更可能大幅回檔20%。

觀察外資今日賣超的前5檔個股，以聯電4萬9501張居首，台積電2萬4114張次之，光是晶圓雙雄就包辦7萬3615張，成最大提款機，其他依序調節中鋼1萬8070張、兆豐金1萬0685張、鴻海1萬0656張。

晶圓雙雄部分，外資已連3天處分聯電，3天累計賣超逾8.7萬張；台積電則是連2賣，繼周二調節逾4000張後，調節手筆又見明顯放大。

(時報資訊)

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