KIA汽車總代理台灣森那美起亞，積極耕耘台灣市場，不僅與全球同步導入最新世代車款，更持續全面提升軟、硬體服務，積極強化售後服務，以期提供消費者更優質的用車體驗。日前台灣森那美起亞特舉辦全台技能競賽，與「台北市職能發展學院」合作，透過產訓合作全面提升技師整體素質，以訓代練，以戰養戰，以期未來KIA全台維修保養據點，都能以最高水準的技術，服務所有KIA車主。

台灣森那美起亞指出，KIA全台技能競賽項目包括檢修LKA車道維持輔助系統、FCA前方主動煞車輔助系統及BCW盲區偵測警示系統，並包含DRIVE WiSE智慧安全輔助系統校正與故障排除。全台服務廠先行舉辦廠內競賽，再由優勝者參加全台技能競賽，爭取最高榮譽，前三名不僅授予獎牌，更提供高額獎金以茲鼓勵，比賽中勝出的選手往後也將有機會代表台灣森那美起亞，參加KIA全球國際技能競賽，為台灣爭取更高榮譽。台灣森那美起亞總裁李昌益指出，希望透過競賽形式，激勵全台服務廠技師不斷提升自我技能，讓KIA持續提升售後服務能量，滿足車主的期待。

台灣森那美起亞表示，不僅持續提升服務量能，提高服務品質，同時也肩負起社會企業責任，今年起與「台北市職能發展學院」合作，建立產訓合作關係。台灣森那美起亞除捐贈並認養教學設備外，並提供課程教材、師資推薦、實習安排及職場適應訓練等協助，運用學院現有師資、設施，結合專業學科及專業術科，使參訓者能藉由學習過程，與未來職場無縫接軌，熟悉實際操作。未來，台灣森那美起亞也將提供工作職缺，以達到結訓即就業之職能培育目標，為台灣汽車業專業人材培訓盡一份心力。

(時報資訊)