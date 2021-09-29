倫元投顧分析師陳學進表示，台股29日開低走低，終場重挫325.98點，跌幅1.9％，收在16,855.46點；櫃買指數亦同步下殺6.49點作收，跌幅3.08％，收在204.1點；三大法人進出方面，外資續賣354.56億元，投信轉買25.51億元，自營商續賣106.92億元，惟外資法人於台指期續買251口多單，累計淨空單部位為18,170口，心態轉趨謹慎保守。

台股29日的下殺，主要是受到「二大利空」的夾擊，首先，大陸「能耗雙控」政策風暴擴大，各地限電措施已自東南沿海往華北及內陸擴散，包括上游晶圓代工廠、IC設計、零組件、封測及其他電子次族群等，幾乎無一倖免。

第二，就是美國聯準會（Fed）主席鮑爾28日表示，美國通膨飆升持續的時間比預期更嚴重，若通膨持續上揚將形成嚴重憂慮，Fed已準備好升息因應，消息重擊美股28日四大指數跳水重挫，且全球股市也跟著打噴嚏。

就技術面分析，台股10日線、月線及季線等短中期均線呈現蓋頭反壓，故預期在利空衝擊尚未消除前，加權指數仍有下殺拉回風險。尤其對部份遭受的公司，在利空未消除前暫不宜躁進。

個股方面，本周納入投資組合的台揚，為低軌道衛星概念股，轉機題材濃厚，在內外資法人大戶心態積極偏多下，只要量價不失控，預期後市仍有望續漲。

展望後市，隨疫苗接種率提升，全球經濟活動穩定復甦，各國積極推動基建及新興科技應用，消費性電子新品也陸續上市，助攻大陸十一長假前備貨需求，可望挹注我國製造業生產成長動能，故投資人對於短線的拉回，也不必過度緊張，短線經適度震盪換手整理後，才有更大的成長空間。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意