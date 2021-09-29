由《哈佛商業評論》攜手SAP挖掘數位轉型典範，首屆「數位轉型鼎革獎」獲獎名單於29日公佈。評審團認為，旺宏電子董事長吳敏求一直走在產業最前端，30多年前就首開半導體風氣之先，率先導入統計與數據分析，引進異業人才，研發的創新系統sNOVA也為多家同業學習，因此榮獲「數位轉型領袖獎」。

吳敏求在贈獎典禮致詞時表示，旺宏從創立的第一天就在做數位轉型，回想他過去在Intel工作時，曾碰到問題卻沒有相關資訊解決，1980年代美日貿易戰他發現日本企業的Discipline（紀律）做得很好，要和日本競爭，一定要電腦化，因此，他是全世界第一個把電腦系統引進半導體生產線的人，並且開始雇用統計學專家，結合半導體的專業知識，整合不同領域的Know How形成一套創新系統，促使旺宏產品在品質要求最嚴格的車載領域，可以從傳統的PPM（百萬分之一）大幅提升至PPB（十億分之一）等級，也因為這樣的高品質，讓客戶沒有辦法離開旺宏，尤其跟品質有關的應用黏著度更高，最終的目標就是讓客戶來找旺宏，不是旺宏去找客戶。

吳敏求於32年前創立旺宏電子時，為了要提昇台灣半導體的全球競爭力並能與日本公司競爭，他領先全球，首創在半導體晶圓廠雇用了統計學專家，結合統計學與半導體知識，能快速發現造成品質異常或良率偏低之問題點，確保提供客戶最高品質的產品及服務，這就是吳敏求董事長所創的「自主研發工程資料分析系統」（sNOVA）。

換言之，目前蔚為主流的AI技術及Big Data大數據，旺宏電子早在32年前就領先全球施行。經過30多年不斷的創新精進，現在旺宏所製造的每一顆IC都有AI的顯著貢獻，促使旺宏成為全球首家將產品不良率衡量指標大幅提升至PPB等級的半導體記憶體公司。這套創新系統後來也為多家台灣半導體廠所學習及導入，因而影響了整個半導體產業鏈。

此外，吳敏求更洞察產業未來發展趨勢，深知邁入人工智慧時代，具備跨領域整合能力的人才更顯重要，因此他以突破既有教育體系的創新方式推動教育數位轉型，2019年捐贈了新台幣4.2億元予成功大學興建「成功創新中心─旺宏館」，自2020年起，更以每年1億、連續10年的方式創設「敏求智慧運算學院」，以「跨領域整合」的全新運作機制，推動人工智慧創新應用及跨域人才培育，協助台灣培育更多跨領域的AI人才。

首屆「數位轉型鼎革獎」由《哈佛商業評論》（Harvard Business Review，HBR）全球繁體中文版與企業管理系統領導廠商SAP攜手推出，獎項分為六大類：數位轉型領袖獎、綜合數位轉型獎（分為製造業及服務業）、商業模式轉型獎、智慧製造轉型獎、卓越營運轉型獎，及中小企業特別獎。自今年4月中旬啟動徵件，共有205項報名33項得獎 得獎率僅16％。

本屆共有六位企業領導者於個人獎勝出，分別來自不同產業，除了旺宏電子董事長吳敏求外，另有鴻海科技集團董事長劉揚偉、遠傳電信總經理井琪、葡萄王生技董事長曾盛麟、瑞助營造時任董事長張正岳、及中國信託銀行總經理陳佳文共同獲此殊榮。

(時報資訊)

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