國際知名航空服務調查機構SKYTRAX公司28日於英國倫敦公布「2021年全球航空公司大獎」，長榮航空（2618）蟬聯「全球十大最佳航空公司」殊榮並獲得第七名的肯定，同時囊括「全球最佳經濟艙機上餐飲」第四名、「全球最佳客艙清潔」第五名、「全球最佳商務艙」第五名、「全球最佳機場服務」第六名等多個獎項。

2020年SKYTRAX網路票選暨全球航空公司大獎，因COVID-19重創全球航空業，國際航班及旅客人數驟減，該活動停辦。

2021年重新舉辦並將網路票選活動區間延長為2019年9月至2021年7月，以結合疫情前後旅客的搭機經驗，並著重表彰各航空公司過去18個月以來，對於全球疫情衝擊之防疫應變及努力。

值此疫情困境，長榮航空努力維持骨幹航線的基本運能，因應防疫措施不斷調整從地面到空中的各項服務，致力在防疫與優質服務之間取得最好的平衡點。

長榮航空總經理孫嘉明表示：「再次感謝全球旅客對於長榮航空的支持，雖然疫情改變了航空旅行的型態，但我們不斷思考如何在防疫的前提下，持續提供旅客安全、最舒適的飛行體驗。透過研發及運用各項新科技，並與Affinidi、AOKpass和IATA Travel Pass等國際平台試行健康證明數位驗證，提供無紙化、自動化的服務方式，期能達到全面零接觸的目標，該防疫成果也獲得多項國際認證及獎項，讓全體同仁在疫情期間的努力及把關，獲得最佳的肯定。」

長榮航空在疫情期間對於飛航安全與服務品質的堅持，榮獲全球各項評比高度肯定，除了SKYTRAX頒發眾多獎項外，今年也獲得美國知名旅遊品牌Travel + Leisure評選為「全球最佳國際線航空公司-第三名」，以及澳洲AirlineRatings.com評選為「全球二十大最安全航空公司-第六名」、「全球前二十防疫最佳航空公司」、「2021全球二十大最佳航空公司-第九名」，未來長榮航空不斷精進，因應後疫情時代的新趨勢，持續提供每位旅客安全高標準及服務高品質的美好旅程。

(時報資訊)

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