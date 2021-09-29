日本NEC集團29日宣布其臉部辨識技術在最新臉部辨識技術基準測試（FRVT Ongoing）中排名第一。這是由全球最具權威的美國國家標準暨技術研究院（National Institute of Standards and Technology，NIST）所設立的測試評比。

其中，在大規模「1對N辨識」（1:N Identification）中，此技術在1,200萬人的靜止影像測試中達到99.78％的準確度。由於無現金支付、大眾運輸工具與數位ID等應用需要更高的辨識準確度，因此測試項目對金融科技產業特別重要。

繼2018年臉部辨識技術基準測試後（FRVT2018），NEC又在NIST基準測試中奪冠。

NEC是全球率先開發商用型臉部辨識引擎的公司之一。在新冠肺炎疫情蔓延下，即使是戴著口罩，NEC的臉部辨識引擎也能精準辨識。NEC持續改善臉部辨識核心演算法的效能，以迅速因應突發的社會需求。此外，在使用人工智慧和生物辨識資料時，NEC也會依據「NEC集團AI與人權原則」，優先考慮隱私和尊重人權。

未來，NEC計畫將涵蓋臉部辨識技術的「Bio-IDiom」生物辨識技術解決方案，以及涵蓋影像分析技術的尖端AI技術群「NEC the WISE」擴大至需要高可靠性的應用，包括金融科技的無現金支付解決方案、大眾運輸系統以及機場與運動賽事等大型設施和場合的數位ID解決方案。

(時報資訊)

#NEC #臉部辨識 #NIST #準確度 #測試

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