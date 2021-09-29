社團法人台灣不動產投資協會（CCIM）最新完成的2021年台灣CCIM第三季商業不動產投資信心指數（ICI），今（29）日出爐，結果顯示，受惠土地開發信心衝上史上最高！商用不動產投資指數比上季強彈二成三，且五大指標全面攀升。 負責ICI指數調查的主持人政大地政系教授林左裕表示，最新完成的2021年第三季台灣CCIM 商業不動產投資信心指數（ICI）調查結果顯示，總平均指數為108.67點；與前一季相較，攀升25.52點，成長幅度達23％。

本次調查中，包括：辦公室、旅館、店面、土地開發、總體經濟環境，上述五項指標，全數上升。

其中土地開發、辦公室與總體經濟環境等三項指標，呈現「偏向樂觀」；旅館、店面，仍「偏向保守」。

其中信心最高的指標仍為「土地開發」，在本次調查中高達147.46 點，相較前一季上升25.51 點。

排名信心指數第二位的指標，是「辦公室」，在本次調查中為120.93點，相較前一季上升36.47 點。

信心居第三的指標為「總體經濟環境」，相較前一季上升22.61點。

信心居第四的指標為「店面」，在本次調查中為61.68點，雖為本次絕對水準最低之指標，但相較上一季上升17.48點。

另外在旅館指標方面，由於較不屬於典型商業不動產，於本指數計算中，並未將其列入總指數之計算，但仍對其進行調查及個別發布。「旅館」之投資信心在本次調查中為62.23點，相較前一季上升18.63點，指數偏向保守。

在全台三大都會方面，土地開發信心，都超過持平，皆為樂觀指標，其中南部地區信心點數最高，為158.70點，相對前一季調查結果上升29.43點。

其次為中部地區，信心指數為147.83點，相對前一季調查結果上升21.00點（2021Q2：126.83）；

至於北部地區信心指數，為135.87點，較前一季調查結果上升26.11點（2021Q2：109.76）。

林左裕指出，受到經濟持續成長、出口維持暢旺、以及充斥的資金等利多因素的拉抬，再加上國內最近疫情控制得宜，整體指數呈現樂觀的局面。

林左裕分析，其中因台積電等大廠持續在國內加碼投資，使得土地需求殷切，也帶動南部不動產市場的上揚；而辦公室亦隨著產業投資的加碼而水漲船高；店面及旅館投資，則因疫情下警戒持續，人流減少而仍呈保守，但較上一季三級警戒時已有回升，可見此二標的市場仍與疫情的嚴重性息息相關。

(時報資訊)