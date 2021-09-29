（台灣機械工業公會為協助製造業能夠提升製造能力與導入智慧化製程，29日主辦AI加值智慧製造應用線上論壇，機械公會理事長魏燦文(上排右)與工業局長呂正華(第二排中)同框出席線上論壇。圖／台灣機械工業公會提供）

台灣機械工業公會理事長魏燦文今（29）日主持AI加值智慧製造應用線上論壇致詞表示，機械公會目前推動五大工作重點是打造台灣機械產業成為N兆元產業；並用國家級戰略思維，建立台灣自主供應鏈；加強電子與半導體設備產業的布局；鏈結產官學研力量，厚植軟實力；數位轉型迎向工業4.0時代。

疫情攪局下，機械公會為協助製造業能夠提升製造能力與導入智慧化製程，強化我國AI技術於製造業之應用服務能量，即時掌握復甦商機，29日舉辦AI加值智慧製造應用線上論壇。邀請臺灣人工協會蔣佩瑋理事長線上參與，安排高雄科技大學講座教授周至宏、智泰科技董事長許智欽、科盛科技顧問段啟聖、金屬中心副組長蔡修安副組長、資策會組長陳承輝組長、工研院副理李韋辰、工研院經理施志軒經理發表專題演講，分享AI智慧化與各項技術應用在產業上的案例與成果。提供機械業界掌握最新AI技術發展，快速瞭解AI實際應用優勢。

工業局長呂正華受邀致詞表示，智慧機械的推動首重生產管理導入數位化，感謝機械公會及台灣人工智慧協會，近年，大力支持推動智慧機械，加速機械產業蓬勃發展。

呂正華強調，AI人工智慧上是達成智慧機械及智慧製造的關鍵金鑰，經濟部工業局於民國108年推動「智慧機械創新產業AI應用加值計畫」，協助國內製造產業導入加工、檢測、排程等AI應用服務模組在產線應用，建立AI科技加值製造產業自主能量，藉由AI在數據分析的加強應用。希望藉由今日講師的分享，協助產業激發出更多創新的想法，必定可以提升台灣機械及製造產業，在國際上的競爭力。

魏燦文指出，機械公會目前推動重點工作方向分為五大項目，首先是打造台灣機械產業成為N兆元產業；其次是以國家級戰略思維，建立台灣自主供應鏈；第三、加強電子與半導體設備產業的布局；第四、鏈結產官學研力量，厚植軟實力；第五、數位轉型迎向工業4.0時代。

魏燦文表示，其中數位轉型是目前迫切要做的工作，雖然目標並非一蹴可幾，廠商必須勇敢地跨出第一步，借重學研單位充沛的研發能量，利用AI技術為原有的技術升級，增加檢測、品質預測、蒐集生產資訊、紀錄生產履歷、改善加工技術等，為產品提高附加價值，也將製造過程進一步升級，創造更大價值。

機械業今年飽受缺料所苦，魏燦文也特別感謝工業局長呂正華在機械業缺料，奔波協調中鋼提供機械業者所需鋼材，更感謝工業局支持機械業推動TPS應用，降低生產浪費，以提升產業競爭力。

機械公會期許，未來能持續透過兼具AI技術應用學理與實務案例的交流，系統性的協助國內各產業導入AI應用的具體作法及效益，引領產業轉型升級，加速AI技術落實在加值智慧機械及智慧製造業，讓台灣成為全球智慧機械與智慧製造的發展指標。

(時報資訊)