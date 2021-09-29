瑞士洛桑管理學院29日發布2021世界數位競爭力調查評比，我國在全球64個主要國家及經濟體中排名第8名，較2020年上升3名，為我國自IMD 2017年公布該資料以來，排名首次進入前十名。
國發會表示，在IMD排名當中，我國在29個超過2,000萬人口的經濟體中排名第2名，較2020年上升1名；在33個GDP超過2萬美金的經濟體中排名第8名，上升3名。
國發會指出，本次調查評比中，我國7項細部指標晉升全球前3名。其中，「全國平均總研發人力」、「行動寬頻用戶」及「資訊科技與媒體股票市場資本額占GDP的比率」全球居冠；其次「高等教育成就」、「研發占總支出的百分比」、「智慧型手機普及率」及「公司敏捷度」排名第3名，表現亮眼。
(時報資訊)
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