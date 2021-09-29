【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】彭博社報導，消息人士透露美國食藥管理局（FDA）傾向批准莫德納（Moderna）劑量減半的新冠疫苗作為加強劑。

報導指出，FDA此前一直在尋求以完整劑量的莫德納新冠疫苗作為第三針的有效性資訊，但現在轉而考慮該公司所提出、以劑量減半的疫苖作為加強劑的提案。

莫德納和FDA尚未回應媒體置評請求。

莫德納在9月1日向美國FDA提交申請，盼獲得加強劑的使用授權。原本莫德納的mRNA新冠疫苗每次注射劑量為100微克，該公司向監管機關提交的申請則尋求批准使用50微克作為加強劑，以便能生產更多疫苖。

(時報資訊)