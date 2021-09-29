市場競爭激烈，冠軍(1806)、中釉(1809)大陸市場本業營運仍處小幅虧損或損平；不過，在資產活化，冠軍處分昆山廠、中釉處分子公司廣東廠土地使用權，預期處分利益今年下半年入帳。市場指出，冠軍、中釉，今年全年獲利將因業外而有大幅度成長。

大陸本業虧損，冠軍今年上半年稅後虧損1.85億元，每股虧損0.43元；中釉上半年稅後淨利2191萬元，EPS0.13元。

冠軍大陸昆山資產活化確定在第3季完成搬遷，並在第3季認列處分利益。冠軍指出，初估對每股貢獻約2.5元。在處分利益挹注下，公司第3季營運應可有大幅度的改善，且，今年全年營運可確定由虧轉盈。

對於大陸市場的營運，冠軍也日趨審慎樂觀；冠軍指出，主要是，去年冠軍正式與大陸策略經營夥伴－海鷗住工合作，雙方成立「海鷗冠軍」品牌，其中冠軍持股約43.46％，現階段，此品牌的營運對集團的貢獻度逐步增加中。

中釉資產活化的標的，也位在中國大陸；中釉指出，持股60％的重要子公司廣東三水大鴻制釉，處分位於大陸廣東佛山市三水區大塘鎮大布沙工業區地塊的土地使用權，預估中釉可認列人民幣8,580萬元(約新台幣3.73億元)的投資利益，約可為中釉每股貢獻2.23元。

受惠原物料價格上漲，釉料產品價格有回升；加上房地產景氣在疫情紓緩後漸回溫，中釉今年以來的營收、營業毛利率都有提升，上半年營運已由去年同期的虧損轉為獲利。

(時報資訊)

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