【時報記者沈培華台北報導】倫敦金屬交易所(LME)鎳價近來震盪，但仍具支撐；不鏽鋼上游大廠燁聯(9957)10月不鏽鋼板材盤價今（29日）日下午出爐，再度大漲，內銷部分，304系每公噸調漲7,000元、430調漲4,000元、316L為平盤。外銷方面，304系大漲200~250美元，430系每噸漲50~100美元。

因全球最大金屬消費國中國大陸，近期電力供應限制管控下導致許多工廠被迫關閉，令消費者對中國的需求產生擔憂，倫敦金屬交易所(LME)金屬價格近期壓回。不鏽鋼主要原料期鎳跌落每公噸1.9美元關卡，但仍在相對高檔水準，支撐不鏽鋼價格。

鎳價今年以來持續向上，不鏽鋼上游大廠燁聯9月不鏽鋼板材價格開平高盤，內銷部分，304產品全面平盤，中止連四個月漲價，以力挺國內客戶；外銷部分則依不同品項及地區，分別調漲每公噸80~180美元。

雖主要原料期鎳價近期下壓，但印尼青山不鏽鋼價近期仍上漲，燁聯跟進市場趨勢，今日公布內外銷盤價再度大漲；其中，內銷主力產品304系每公噸調漲7,000元，外銷方面，304系大漲200~250美元。

先前反應國際鎳價成本高漲，燁聯4月至7月已連四個月調漲內銷不鏽鋼盤價，且累計每公噸漲幅高達2萬3500元。

本季不鏽鋼鋼市持續熱絡，允強(2034)、彰源(2030)、運錩(2069)等業者9月營收預估仍在高檔水準。隨著上游燁聯10月不鏽鋼板材盤價大漲，相關業者也需調漲報價因應。

(時報資訊)

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