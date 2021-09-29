【時報-台北電】大眾控(3701)有價證券達公布注意交易資訊標準，公告110年8月營收9.12億元，稅前純益6100萬元，稅後純益6100萬元，每股盈餘0.32元。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

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