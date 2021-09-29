歐盟外交暨安全政策高級代表薄睿和(Josep Borrell)於9月28日在「歐中戰略對話」上表示，台灣是理念相近的重要經濟夥伴，歐盟及其成員國有興趣與台灣發展合作事宜。

外交部發言人歐江安表示，歐盟與中國於9月28日以視訊方式舉行第11屆「歐中戰略對話」，歐盟外交暨安全政策高級代表薄睿和(Josep Borrell)在會上主動表示台灣是歐盟理念相近且重要的經濟夥伴，歐盟及其成員國有興趣與台灣發展合作，外交部對此表示歡迎。

歐江安指出，我國為主權獨立國家的事實不容質疑，雖未與歐盟及其成員國建立正式邦交關係，但近年來台歐盟雙邊關係及各領域合作不斷強化。

9月中旬歐盟發布「印太合作戰略」共同報告曾5度提及台灣，不僅關切台海情勢，也強調，歐盟將與台灣等印太夥伴強化半導體產業等價值鏈的合作，並尋求與台灣等尚未簽署貿易與投資協定的夥伴，深化雙邊經貿及投資關係。

此外，歐洲議會也預訂於10月間就「台歐盟政治關係暨合作」建議案進行全會表決，促請歐盟行政部門與台灣發展全面夥伴關係。上述發展均可印證，歐盟行政及立法部門對台灣的支持力道日益強勁。

歐江安期盼，台灣作為與歐盟共享民主、自由、人權與法治等核心價值的理念相近夥伴，將在既有的深厚基礎上，持續與歐盟加強互利互惠的實質夥伴友好關係。

(時報資訊)