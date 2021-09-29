晶鑽生醫（6815）首創台灣線材自有品牌「MIRACLE THREAD提美拉」，榮獲舶獎，總經理謝佳憲表示，此獎項代將有助「提美拉」與公司品牌形象於國際市場能見度的大幅提升。

品牌金舶獎是台北市政府與中華民國全國商業總會共同舉辦，今年邁入第三屆，主要是希望藉此機會發掘服務業中具創新創意潛力的品牌代表，協助其加速輸出國際，提升台灣服務業品牌的國際知名度。晶?此次是拿下「國際授權代理輸出組」前10大。

晶鑽的「提美拉外科用可吸收性縫線」，是國內第一個利用自主技術開發並取得台灣TFDA第二等級醫療器材許可證之線材，為一種帶刺狀的縫線材料，應用於適用可吸收性縫線的軟組織處(皮膚線雕療程等)，埋線微創手術（又稱線雕微創手術）被視為繼肉毒桿菌、玻尿酸/電波拉波後的「第三次微整形革命」。

在目前經衛福部核准的5款合法線雕線材中，晶鑽的「提美拉」是唯一由台灣自主研發與製造的品牌，目前開發的第二代「提美拉」，今年再獲衛福部同意增加規格並延長保存期限，強化產品組合，預期可大幅提升產品上市銷售的廣度與深度。

謝佳憲表示，「顏值經濟」當道，逐漸崛起成為新藍海消費市場。特別是擁有全球第二大醫美市場的中國大陸，根據中國整形美容行業協會發布的年度報告預測，2022年中國整形市場規模將達人民幣3,000億元，並認為相較歐美日先進國的醫美人口普及度，未來仍有五倍以上成長空間。

謝佳憲表示，非手術的輕醫美產品絕對會是醫美科技的主流之一，晶鑽生醫已經在進行全球化布局，「提美拉」線材目前分別在美國、中國開展相關臨床試驗進行海外取證作業，同時也將尋求其他機會卡位中國與亞洲其他市場，期盼於全球醫美科技舞台打造一個國際級的台灣自有品牌。

(時報資訊)

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