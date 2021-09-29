為何今年振興數位五倍券能大開紅盤？對此兆豐銀行觀察指出，主要可歸因於3要素奏效，分別是：消費習慣改變、銀行大幅加碼，以及可同享紙本券店家優惠。

兆豐銀指出，去年綁定占比僅7.8％、約181萬人的數位券，今年一開放登記便勢如破竹，開放至今一週，至9月28日累積已超過376萬人綁定，占比目前已大幅提高至16.3％，而10月8日起振興券將可正式開放使用，預計在下月將可望順利達成今年行政院訂下的20％目標。

兆豐銀分析，本土疫情爆發，使民眾更有防疫意識，包括以往習慣現金交易現在也開始改用信用卡或行動支付，外加可同享卡片本身現金回饋，也讓大家逐漸習慣無現金支付的模式，如許多人習慣使用的Line Pay、街口支付，甚至是異軍突起的台灣Pay，都受到許多人喜愛，也因此當養成無接觸的交易模式後，數位振興券也較去年更能為大眾所接受，提升綁定意願。

其次兆豐銀認為，為提升數位綁定戶數，銀行大撒幣，優惠傾巢而出，也是成功吸引許多精打細算民眾爭相綁定的主因，如星展銀行加碼數位綁定回饋名額，從原先的15,000名增加至30,000名，此外，兆豐銀行也再度加碼，信用卡新戶10月底前綁定數位振興券，除可拿到政府5千元，還能額外獲得新戶首刷禮500元、兆豐加碼禮300元、好食券500元，綁定兆豐台灣pay還能再拿滿額禮300元及消費2%回饋100元，總計1,700元超值優惠，因而能繼續維持綁定數位券的熱度。

兆豐銀行也指出，去年許多店家僅提供紙本券優惠、讓領數位券民眾只能望之興嘆的痛點，今年也透過「數位標章」輕鬆解決，只要數位綁定後，民眾就能取得數位標章，享有紙本券店家優惠，讓數位券使用店家優惠的障礙大為掃除；另外，再加上經濟部數位加碼400萬份好食券、以及開放境內電商平台使用的諸多共伴效應，都讓今年數位振興券人氣大增。

(時報資訊)