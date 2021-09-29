SAP台灣與哈佛商業評論全球繁體中文版攜手在台灣推動數位轉型《鼎革獎》，並於29日舉行頒獎典禮，SAP全球副總裁、台灣總經理林偉德表示，不同於2年前，一份國際研究報告指出，大約85％以上的企業還是認為數位轉型可有可無，也只有六成左右的企業表示在往後三年會逐步推動轉型專案。但在疫情衝擊下，數位轉型成為台灣企業剛性需求，且加速轉型步伐已是必然。

《鼎革獎》29日的頒獎典禮現場眾多台灣指標性企業響應，包含鴻海精密工業、緯穎科技等皆在此次《鼎革獎》中取得佳績，展現屬於台灣的數位轉型成功典範。

林偉德表示，《鼎革獎》出自易經『鼎，取新也；革，去故也』，宗旨便是希望尋覓數位轉型典範，透過先行者去故革新的經驗，給予更多企業借鏡，並為其轉型引路。

林偉德說，除了疫情加速企業轉型外，數據驅動（Data-driven）也是各家報獎企業在推動轉型時非常看重的一環。SAP發現，此次大部分的參賽企業都已具備ERP（企業資源規劃）資訊系統，能快速將營運資訊數位化，並整合企業各端資料，提高營運透明度，這些即時可視的營運洞察，是數位轉型過程的重要參考依據，讓企業決策者可有所本，穩健落實數據驅動轉型。

數位轉型是企業不斷進步、創新、永續經營的數位化過程，並非一蹴可幾，因此，企業領導者的決心與參與度往往高度影響成敗。SAP一直認為，數位轉型應為CEO專案，而非IT專案或僅是資訊系統的導入與更換；成功關鍵在於企業領導者對於數位轉型專案的認同與堅持，高階決策者必須勤於溝通目標和願景，並鼓勵員工調整心態推動跨團隊合作，或引進更多新血和想法交換，方能帶領員工與企業一起成長。

(時報資訊)