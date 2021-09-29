【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】受隔夜美股大跌影響，以及投資人等待執政黨的黨主席選舉結果出爐，周三日股收盤重挫逾2%。

　對通膨的擔憂導致美國指標公債殖利率遽升，隔夜美股標普500指數大跌2.04%，創下5月來最大單日跌幅，對利率敏感的科技股重挫，以科技股為主的那斯達克指數大跌近3%。

　周三收盤，日經225指數下跌2.12%，收在29,544.29點，創下9月3日來新低，並失守首相菅義偉宣布下台以來的大部分漲幅。

　東證一部指數跌2.09%，收在2,038.29點。

　這場自民黨的黨主席之爭將決定日本的下一任首相。在東京股市收盤後不久，自民黨宣布由岸田文雄（Fumio Kishida）贏得黨主席選舉。

Pictet Asset Management策略師表示，投資人想在開始下注之前，先確定誰是下一任首相。未來的焦點將是市場會如何對選舉結果做出反應。

　重量級科技股領跌，東京威力科創下挫5.27%，大金工業跌4.15%，愛德萬測試（Advantest）跌5.64%。

　岸田在初選中比河野太郎（Taro Kono）多拿到一票，再生能源公司Renova應聲轉跌，終場下挫3.05%。市場普遍認為河野太郎勝出將有利於可再生能源業和數位化概念股，但不利於電力公司。

　等待了近6個月，日本政府擬於周四首度解除所有地區的新冠疫情緊急事態，旅遊相關股表現優於大盤。東證一部指數33大類股僅航空股收高，終場大漲2.55%。

(時報資訊)

#美股 #日股

主要市場指數

紐約道瓊
34299.99 -569.38(1.63%)
05:14
S&P500
4352.63 -90.48(2.04%)
05:14
Nasdaq
14546.68 -423.29(2.83%)
05:16
費半指數
3314.39 -131.06(3.80%)
05:16
日經225
29544.29 -639.67(2.12%)
14:15
南韓KOSPI
3060.27 -37.65(1.22%)
17:03
香港恆生
24663.50 +163.11(0.67%)
16:08
上證指數
3536.29 -65.92(1.83%)
15:01
深圳成指
14079.02 -234.80(1.64%)
16:29
英國FTSE
7094.39 +66.29(0.94%)
17:11
法國CAC
6578.89 +72.39(1.11%)
17:11
德國DAX
15412.24 +163.68(1.07%)
17:11

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