（國泰台大團隊共同主持人徐之強。圖／視訊記者會畫面）

台灣中央銀行何時會啟動升息循環？國泰台大團隊共同主持人徐之強29日表示，就時間縱斷面來看，目前台灣利率的確是史上最低，甚至低於金融海嘯時期，但因為央行並沒有像其他國家央行訂定「通膨目標區」，而是採用「具彈性的物價穩定定義」，讓外界難以預測央行利率政策的走勢。

徐之強雖一再強調自己並不代表國泰台大團隊，但因為發言是在國泰台大團隊的經濟氣候發布記者會上，回應媒體關心通膨及升息問題時，他指出學者計算出來台灣中長期通膨率是1.5％，央行應至少訂一個目標，讓民眾能形成通膨預期，了解升息或降息可能性。

徐之強並引用「致富的特權」一書，強調央行的貨幣與利率政策應具透明性與問責性，若央行主張其他國家訂定2％的通膨目標區，不具理論基礎或實證研究，但至少可以訂一個台灣自己的目標，若是如央行自己所言的「具彈性的物價穩定定義」，參考經濟情勢及匯率等調調整央行貨幣與利率政策，「不是更不具透明度，比2％更仰賴（央行）主事者的判斷」。

央行9月理監事會已確定維持政策利率不變，徐之強分析，若從橫斷面，即與其他各國相比，台灣比一些先進國家利率高，如美國、歐洲的政策利率都已到零，甚至為負利率，台灣利率仍比歐美高一點，不算低利率國家，但若與亞洲其他國家相比，如韓國最近升息及東協國家，則台灣利率算低，在全球來看應算中間位置。

但若從縱斷面來看，即由時間來看，現在是台灣利率最低點，比金融海嘯時還要低。

美國訂出通膨目標區2％，若今年及明年上半年通膨率無法壓到2％以下，則外界預估美國聯準會將啟動升息，徐之強表示，大家可以預期是因為美國利率政策夠透明，至於台灣央行升息時間，則因台灣央行已在9月理監事會後記者會上花極大篇幅解釋，為何不採用通膨目標區，採具彈性物價穩定定義，「 就比較難以預測未來央行的利率政策」。

徐之強說，在公司治理或政府治理很重要的原則，就是透明度與問責制，雖然央行主張各國訂出通膨目標區2％不知從何而來，但央行自己訂的標準「不是更不具透明度嗎」，在問責制上重點是目標，而不是目標的數字，央行應訂目標，若通膨高於目標，就代表通膨疑慮上升，市場也可預期央行可能採取升息的動作。

而國泰台大團隊的其他教授如何耕宇、徐世勛等亦都表示，支持央行政策應更具透明度。

(時報資訊)