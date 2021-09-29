【時報記者王逸芯台北報導】Motorola今(29)宣布旗艦edge系列全新edge 20 pro、edge 20 fusion在台上市，兩款均主打1億800萬畫素主相機鏡頭，與6.7吋OLED大螢幕，分別搭載高通、聯發科處理器，Motorola也率先公布edge 20 fusion將與台灣大(3045)獨家合作，且空機版本萬元有找。

Motorola中亞太區智慧型裝備總經理田曉坤表示，Motorola希望透過手機的優異設計與價值，帶給消費者最佳的體驗。Motorola edge系列以旗艦級規格提供消費者優於市場的價格，用戶將能重新感受旗艦級手機的定義。Motorola edge 20 pro搭載高通Snapdragon 870晶片，支援144Hz螢幕更新率，與4500mAh電池，為用戶帶來高速順暢的使用體驗，同時適用Motorola「Ready For無線放大」跨裝置多功能連動體驗。

Motorola edge 20 pro可透過「Ready For無線放大」跨裝置多功能連動體驗，以藍牙、Miracast或傳輸線等方式串接手機與桌機、遊戲機、電視等設備。透過UI優化，手機畫面可在各種尺寸的螢幕/電視上播放。當進行視訊會議時，可開啟物件追蹤功能，透過分析距離與位置自動選擇拍攝效果最好的相機；或者依個人需求選擇視訊鏡頭。

Motorola edge 20 fusion則搭載聯發科(2454)天璣D800U晶片，配有5000mAh大容量電，適用全台5G全頻段。

售價部分，旗艦版Motorola edge 20 pro預計10月上旬於指定通路開賣12GB+256GB版本，建議售價17990元。輕奢版Motorola edge 20 fusion則販售8GB+128GB版本，建議售價9990元，獨家與電信商台灣大合作。

(時報資訊)

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