美股標普500指數上周一（20日） 狂跌，創下今年3月來單日最大跌幅，隨後展開連三天反彈，激勵投資人逢低進場的想法。不過美國銀行（BofA）警告，投資人「不認輸」的心態，可能為標普500指數帶來更大麻煩。

美國財經媒體報導，據美銀數據顯示，2021年標普 500 指數平均只花 4.6 天的時間，就從超慘跌勢中迅速反彈，創下1928 年有紀錄以來最快。

但美銀不認為，這代表市場仍具有強大韌性，Gonzalo Asis 和 Benjamin Bowler 兩位美銀分析師表示，在遭受變種病毒威脅與聯準會（Fed）緊縮貨幣政策的環境下，投資人若逢低買進，並抱持不認輸的心態，只會增加年底前市場更大脆弱性風險。

此外，聯準會即將Taper（縮減購債），加上Fed 官員立場偏向鷹派，也為前景帶來不確定性。摩根士丹利上周也示警，股市走勢看似穩定，但應留意標普500 指數短線修正 10%的風險，投資人應提高警覺。

周二（28日）10年期美債殖利率衝破 1.5%，美股四大指數殺成一片，科技股成重災區，其中，那斯達克跌逾 2.8%、費城半導體指數更重挫3.8%，而標普500指數也大跌2.04%、收在4352點，眼看半年線4312點岌岌可危。

(時報資訊)