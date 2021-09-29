亞果生醫（6748）29日表示，該公司首創「超臨界二氧化碳」萃取技術，用於清洗動物組織器官，近日在國際知名期刊Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine（組織工程與再生醫學雜誌）發表重要研究成果。

此一研究結合國內三家醫學中心專家，包括三軍總醫院吳佳駿副院長、高雄榮民總醫院唐逸文主任、成功大學醫學院許德榮博士以及亞果生醫的研發團隊，共同針對退化性關節炎膝蓋軟骨缺損重建模式進行研究探討。

研究成果發現使用亞果開發的超臨界二氧化碳流體去細胞豬軟骨膠原蛋白支架，結合動物自體的PRP（platelet rich plasma, 富含血小板血漿）可以緩解退化性關節炎惡化，並且重建膝蓋關節軟骨缺損。

退化性關節炎的醫療市場是一個龐大的臨床需求，2020年退化性關節炎全球醫療市場規模73億美元，預估到2025年將達到110億美元，年複合成長率8.7%。

但是截至目前為止非類固醇止痛藥物（NSAID）仍是主要治療方式，其他治標不治本的醫療方式包括維骨力（葡萄糖胺）、玻尿酸黏彈劑（潤滑劑）、自體PRP注射。等到軟骨磨損到無法行走最終只能置換金屬人工關節。

近幾年膝蓋軟骨再生的科技已經成為各大醫療產業公司爭相競逐的研究領域，主要研究方向除了要重建膝蓋軟骨缺損之外，決勝關鍵還在於療程的簡易性以及非開刀侵入性。

亞果去細胞軟骨填料已經取得包括台灣、中國、香港、日本、韓國、印度及歐盟10幾個國家發明專利外，其療程使用方式只要結合病人自身血液的PRP直接注射至關節腔軟骨缺損部位，不需要開刀住院而且醫療費用相較其他治療方式更經濟實惠，對於病患來說是一大福音。

亞果表示，已經與衛福部以及醫藥品查驗中心商討人體臨床試驗細節，將盡快完成人體臨床試驗並取得衛福部上市許可證，提供退化性關節炎病患更優質的醫療方式。

(時報資訊)

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