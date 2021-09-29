元大金控數位金融再傳捷報，此次本報舉辦數位金融獎，共有超過200項產品及服務參與角逐，是台灣最大規模的數位金融活動，而元大金集團一共由旗下的證券、投信、期貨等三家子公司總共抱回９項大獎，不僅戰果豐碩，更顯見元大金在證券市場領域不論是在業務推展或是數位發展，均居龍頭及領導品牌地位。

元大金指出，元大金旗下子公司在推展數位金融服務、強化數位競爭力上，最大的亮點就是提供「一站式」金融服務，對此元大金控集團身為台灣金融證券領導品牌，在嚴謹的資安架構及交易系統防禦機制下，以「一站購足」數位服務為目標，來優化投資環節，一方面提供消費者便利而快速的數位金融體驗，同時也深耕普惠金融。

元大金此次拿下９座數位金融獎的亮點如下：

１、元大證券「元大策略交易平台」 即時掌握最佳買賣點

元大證券一舉奪得證券組「數位創新獎-金質獎」以及「數位普惠獎-優質獎」，其中最亮眼的是元大證券專家團隊精心規劃的「元大策略交易平台」，該平台不僅提供投資人套裝策略，更開放投資人可藉由自身投資經驗與習慣，客製化調整策略當中的條件與參數，用戶可利用詳盡的回測數據，隨時校正策略方向，並即時監控結果。

特別一提的是「元大策略交易平台」電腦或手機皆可使用，用戶隨時皆能接收策略的推播通知，掌握最佳進出場時機，獲得數位創新獎金質獎肯定。

２、元大投信擴大金融科技應用範圍 提升金融服務質量

元大投信此次在最具關鍵的「數位資訊安全獎」、「數位普惠獎」獲得投信投顧組最高榮譽金質獎，彰顯元大投信注重資訊安全，維護客戶權益，以及善於應用科技擴大服務範圍，為偏鄉民眾、經濟弱勢族群等傳統金融較難觸及的民眾提升金融服務品質。元大投信並在產品研發、客戶服務、用戶體驗都持續升級創新，同時獲得投信投顧組「數位創新」、「數位轉型典範」、「數位資訊服務」、「數位業務優化」四大項優質獎肯定。

３、元大期貨「期權智能投資生態圈」一站式全方位服務

元大期貨以「期權智能投資生態圈」金融服務奪下期貨組「數位創新獎」最高榮譽金質獎肯定。元大期貨以「客戶需求」為服務發展核心，積極推升業務數位化、智能化與遵法化的金融體驗，除了全面升級交易系統軟硬體設備，提升客戶交易效能，更領先同業推出手機APP程式策略交易，結合國內外期權商品多元智能策略組合，24小時監控市場行情變化並即時推播通知，讓投資人不受時空限制、無須盯盤，即可以在元大享有一站式全方位服務，協助投資人進行全時段交易部位的風險監控、穩定操作績效。

(時報資訊)