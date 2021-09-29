力抗新冠肺炎疫情衝擊，永豐銀行推出「永敢貸」紓困專案，開辦首二日進件申辦逾千人，上線短短20日就額滿！永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，內部統計顯示，申辦政府「勞工紓困貸款」者以基層民眾為主、同時也相對年輕，行業別則為技術服務、住宿及餐飲等明顯受疫情影響較大的產業；永豐銀行在2021年8月中旬推出「永敢貸」5億元額度專案，比照勞工紓困貸款利率及免手續費、免綁約等優惠為民眾提供資金協助，受到踴躍申請。

吳建毅表示，考量疫情期間須減少實體接觸以降低感染風險，「永敢貸」從申辦、對保到撥款，流程全面線上化；並針對「滑世代」習慣使用智慧型手機，申辦網頁亦採RWD（Responsive Web Design）響應式網頁設計，優化用戶體驗，線上填畢資料僅須3分鐘，累計逾7成民眾使用手機裝置申辦。

吳建毅指出，「永敢貸」輔以便捷的使用者介面設計與流程優化，滿足疫情下民眾零接觸生活型態，及時應援資金一鍵到位。

除提供民眾資金協助外，吳建毅指出，永豐響應政府力挺振興，推出五倍券信用卡數位綁定加碼優惠方案，總計1萬名購物金回饋，於開放後1小時內即已全數登錄完畢，為台灣的經濟再次挹注動力。

永豐銀行指出，為力挺抗疫，從紓困到振興以實際企業行動力應援民眾，未來將持續為商品、服務注入溫度，扮演民眾最堅實的金融後盾，體現金融業者的社會責任。

(時報資訊)