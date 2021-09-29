LED導線架廠一詮（2486）法說會釋出樂觀展望，不敵大盤指數重挫逾300點，29日股價以跌停板價位收市，並衝出4.88萬張成交量；惟在攻進新客戶有成之下，一詮明年在均熱片、IC導線架、光耦合器導線架、陶瓷電路板均有大幅度擴產計畫，新產能效應，激勵法人預估一詮今年獲利上看3.5元，明年獲利將持續成長。

一詮為LED導線架廠商，歷經多年轉型，今年上半年繳出1.06元亮麗財報，其中均熱片、IC導線架上半年營收合計攀升至27.45％，比重最高的LED導線架也因轉往光耦合器導線架，目前電鍍線稼動率滿載，公司看好各類產品線的新產能效應，2022年除了TV背光模組產品之外，其餘產品毛利率將優於今年。

一詮規劃，明年均熱片、IC導線架將擴產30-50％，LED導線架則轉向光耦合器領域，明年將擴產一倍，一詮預期，除了TV背光產品之外，明年各大產品線毛利率均看升。

一詮表示，因原物料價格上漲，第二季包括LED導線架、均熱片均有調價，漲價效應可望反應在第二季，今年7月卻提列一筆3,000萬元薪資費用，兩相加總之後，第三季營運仍將優於第二季，展望第四季雖進入往年的季節性淡季，但因LED往光耦合器導線架擴產，傳統的LED又只挑選利基、品質要求高的訂單生產，因此在不考慮大陸限電的變數之下，第四季有機會持續成長。

(時報資訊)

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