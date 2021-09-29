【時報-台北電】光寶科(2301)買回庫藏股期間屆滿執行完畢，本次買回4000萬股，占公司已發行股份總數1.7%，買回總金額24億2949萬4228元，平均每股買回價格60.74元。(編輯整理：龍彩霖)

(時報資訊)

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