【時報-台北電】越峰(8121)有價證券達公布注意交易資訊標準，公告8月營收2.8億元，稅前純益1703萬元，歸屬母公司業主淨利641萬元，每股純益0.04元。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

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