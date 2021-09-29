美股周二跳水，科技股首當其衝，那斯達克指數與費城半導體指數重挫逾2％，台股今（29）日也在台積電重挫下開低走低，終場大跌325.98點，萬七關卡及半年線一路丟失，美股到底發生什麼事，4大關鍵因素一定要看懂。

原因1：通膨壓力使Fed擬終結貨幣寬鬆

美國Fed（聯準會）主席鮑爾在國會備詢書面文件中示警，美國通膨飆升持續的時間比預期還久，若通膨續揚將形成嚴重憂慮，更指Fed已準備升息因應，相關言論拉高投資人的恐慌情緒。

特別是美國經濟已從疫情中反彈，失業率回落至5.2％，通膨率卻居高不下，也削弱Fed每月購債1200億美元的正當性，外界預測，鮑爾可能在11月正式宣布減碼QE（量化寬鬆），減債與升息的時間點則可能在明年年中。

原因2：美債殖利率陡升

為挽救景氣低迷，Fed在遭遇2008年金融海嘯、2020年新冠疫情時，均採取貨幣寬鬆政策，銀行利率降至趨近於零，好把游資逼入投資市場，並透過灑錢購債，增加市場流動性。

但隨本土通膨壓力漸增，Fed上周暗示減碼購債，被視為升息與QE退場的前奏，造成美國公債價跌、殖利率升破1.5%的心理關卡，因一旦升息，資金勢必從美股甚至新興市場流出，轉入定存或債市，因而導致股市崩跌。

原因3：半導體龍頭遭降評

科技業得靠龐大的資本支出維持技術領先，市場利率陡升將促使銀行緊縮放款條件，加重企業貸款負擔，且又有外資以半導體設備景氣循環「即將觸頂」為由，調降應用材料、ASML（艾司摩爾）等2龍頭股評等，兩檔個股股價狂跌逾6%，也引發費半指數殺盤。

原因4：聯邦政府10月恐倒債關門

美財長葉倫示警國會若不願提高或廢除28.43兆美元的債務上限，聯邦政府10/18將因債務違約而關門，為史上首見，但遭共和黨強力杯葛否決，要民主黨不得提高債限亂花錢，除非能提出更省預算的替代法案，兩黨協商陷僵局。

摩根大通執行長Jamie Dimon對此表示，已針對可能的債務違約做準備，並稱為「潛在的災難性事件」，而擔心政府關門的投資人也轉頭拋售國庫券，加重美債價跌、殖利率飆升。

(時報資訊)

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