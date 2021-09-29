【時報記者沈培華台北報導】瑞士洛桑管理學院(IMD)於今(29)日發布2021世界數位競爭力調查評比(IMD World Digital Competitiveness Ranking 2021,DCR)，我國在全球64個主要國家及經濟體中排名第8名，較2020年上升3名，為我國自IMD 2017年公布該資料以來，排名首次進入前十名。

國發會指出，本次調查評比中，我國7項細部指標晉升全球前3名。其中，「全國平均總研發人力」、「行動寬頻用戶」及「資訊科技與媒體股票市場資本額占GDP的比率」全球居冠；其次「高等教育成就」、「研發占總支出的百分比」、「智慧型手機普及率」及「公司敏捷度」排名第3名，表現亮眼。台灣這次除了排名躍升第8，首次進入前十名，並且在29個超過2,000萬人口的經濟體中排名第2名，較2020年上升1名；在33個GDP超過2萬美金的經濟體中排名第8名，上升3名。

國發會表示，我國多項指標排名全球前三名，在知識、科技、未來整備度三大指標評比均全面提升。

IMD評比以3大指標、9項次指標、52個細項指標，評估世界各國對於適應、探索與充分運用「數位轉變」的能量與整備度。3大指標分別為知識(Knowledge)、科技(Technology)及未來整備度(Future readiness)。

在「知識」面向，反映受評國家對新技術的學習能力，我國排名全球第16，上升2名，「全國平均總研發人力」上升至全球第1、「高等教育成就」及「研發占總支出的百分比(%)」排名皆為第3，顯見臺灣對高等教育及研發人才之培育不遺餘力。

第二為「科技」面向，主要為評估開發數位創新技術的能力，我國排名全球第2，較2020年進步3名。其中，「資訊科技與媒體股票市場資本額占GDP的比率」及「行動寬頻用戶」排名全球第1。

「未來整備度」面向，主要評估受評國家數位化轉型的程度，我國排名第7名，較2020年上升1名。其中「公司敏捷度」排名第3、「商業大數據應用與分析」排名第4、「企業對商機與威脅的反應速度」排名第5、「智慧型手機普及率」排名第3，顯示我國推動數位轉型已逐步展現成效。

(時報資訊)

主要市場指數 紐約道瓊 34299.99 -569.38(1.63%) S&P500 4352.63 -90.48(2.04%) Nasdaq 14546.68 -423.29(2.83%) 費半指數 3314.39 -131.06(3.80%) 日經225 29544.29 -639.67(2.12%) 南韓KOSPI 3060.27 -37.65(1.22%) 香港恆生 24663.50 +163.11(0.67%) 上證指數 3536.29 -65.92(1.83%) 深圳成指 14079.02 -234.80(1.64%) 英國FTSE 7087.71 +59.61(0.85%) 法國CAC 6572.29 +65.79(1.01%) 德國DAX 15399.47 +150.91(0.99%)