由Harvard Business Review《哈佛商業評論》雜誌主辦的2021數位轉型鼎革獎，頒獎典禮9月29日舉行，遠東商銀Bankee社群銀行從200多件參賽產品脫穎而出，奪「創新商模楷模獎」，「Bankee社群銀行以平臺經濟為核心的創新商模，改變了傳統銀行與客戶的單向關係，並積極拓展各領域多元生態圈，打造能將銀行『帶著走』的金融服務」。

遠東商銀表示，Bankee社群銀行三大改變深獲肯定，第一是改變客戶身分，成就人人成為線上分行經理的概念；第二是改變了銀行與客戶單向關係，與客戶共創商品、共享利潤；第三是改變了與新創科技公司的競爭關係，共創跨域多元生態圈。全台首創共享經濟創新商業模式，為客戶與企業提供最完整的解決方案，完善金融科技生態圈。由前行政院長張善政頒獎，該行總經理周添財出席受獎。

遠東商銀指出，Bankee社群銀行是全國第一個開放金融平台，帶來第一個創新改變，即改變客戶身分，在Bankee平臺上，客戶透過推薦機制，隨時都能創建自己的線上分行，成為線上分行經理的概念。藉由社群力與數位力，Bankee線上分行家數已超過一萬五仟家，成效顯著。

第二個創新改變，為改變銀行與客戶單向關係，Bankee與客戶關係是雙向的，將主導權交給客戶，讓客戶設計、創造，如設計Bankee產品、功能介面及參與UGC（User Generate Content）行銷活動等，以共創商品、利潤共享，實現雙方共好，與客戶建立長久信賴的夥伴關係。

第三個創新改變，就是改變與新創科技公司的競爭關係，運用BaaS嵌入式金融服務，將API嵌入式金融服務內嵌至新創科技、合作夥伴的平台，跨域橋接多元生態圈。如全台第一個P2P生態圈、全臺第一個HR FinTech生態圈、全臺第一個租屋生態圈、車經濟生態圈等，為客戶隨時串接銀行帶著走的金融服務。

這次遠東商銀Bankee社群銀行與逾200件參賽產品共同競逐，全台首創共享經濟的創新商業模式獲肯定。對此，周添財強調，感謝專業評審團肯定，未來遠東商銀在數位創新發展方面，會持續深耕三大創新改變。第一是持續擴展社群金融圈，不僅開放民眾也開放企業；第二是持續深耕與客戶的雙向關係，共創各種金融商品；第三是擴大異業結盟共創多元新商業模式，串聯跨域生態圈。

面對後疫情時代的新常態新金融，遠東商銀認為，延續布局數位化進程，以發展開放性社群金融平台為策略，串聯金融生態圈及大數據，搶占數位金流商機，為股東、客戶、銀行創造最大利益。

(時報資訊)