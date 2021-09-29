大陸工信部、中央網絡安全和信息化委員會辦公室等八部門29日聯合發布「物聯網新型基礎設施建設三年行動計畫（2021-2023年）」，準備推動10家物聯網企業成長為產值超過人民幣百億元、能帶動中小企業融通發展的龍頭企業，同時支援發展一批「專精特新」的小巨人企業。

路透報導，大陸工信部官方微信刊登計畫指稱，到2023年底，在大陸主要城市初步建成物聯網新型基礎設施，突破一批制約物聯網發展的關鍵共性技術，培育一批示範帶動作用強的物聯網建設主體和運營主體，催生一批可複製、可推廣、可持續的運營服務模式，建構一套健全完善的物聯網標準和安全保障體系。

其中，重點任務包括突破關鍵核心技術，要貫通「雲、網、端」，圍繞資訊感知、資訊傳輸、資訊處理等產業鏈關鍵環節，體系化部署創新鏈。鼓勵和支援骨幹企業加大關鍵核心技術攻關力度，突破智慧感知、新型短距離通信、高精度定位等關鍵共性技術，補強高端感測器、物聯網晶片等產業弱點，進一步提升高性能、通用化的物聯網感知終端供給能力。

同時，要推動技術融合創新。面向「5G+物聯網」，充分利用5G網路，拓展物聯網應用場景；面向「大數據+物聯網」，要實現數據高效協同處理，深度挖掘物理世界數據價值；面向「人工智能+物聯網」，要建立「感知終端+平台+場景」的智慧化服務；面向「區塊鏈+物聯網」，要建立感知終端的信用體系。

(時報資訊)