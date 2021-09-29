【時報記者莊丙農台北報導】國泰金(2882)及台大產學團隊今天公布第3季台灣「經濟氣候暨金融情勢」，由於美歐等主要國家經濟重啟，刺激台灣上半年出口，加上內需五倍券有助於支撐內需消費，該團隊將2021年台灣經濟成長率預測值由原本5％上修至5.6％，外需部分因為國際環境（美中）有些變化，略低於主計總處預測的5.88％。展望2022年，首次預測台灣經濟成長率預測值將為3.5％。

國泰台大產學團隊指出，近期國際股市波動加大，全球各地金融情勢指數的寬鬆程度有所下滑。隨本土疫情受控，消費可望逐步改善，但考量中小企業與民生產業尚未復原，今年台灣央行政策利率仍將按兵不動；第4季台灣金融情勢指數將徘徊於「穩定」與「趨向寬鬆」區間，呈現穩中偏鬆的局面。

該團隊認為，儘管本土疫情升溫衝擊內需消費，惟美歐等主要國家經濟重啟，提振台灣上半年出口及投資成長率高於原先預期，搭配振興五倍券有助於支撐今年底至明年初民間消費，上修2021年台灣經濟成長率預測值至5.6％；研判全年成長率有80％的機率落在4.8～6.2％之間。

展望2022年，出口與投資基期逐漸墊高，整體景氣成長動能將有所放慢。隨疫情趨緩，民間消費有望持續復甦，加上主要國家經濟成長率仍高於長期均值，該團隊首次預測，2022年台灣經濟成長率將為3.5％，但前提必須美中經濟成長率必須有5.5％及3.8％，研判全年成長率有80％的機率落在2.5～4.5％之間。

影響2021～2022年經濟成長與金融情勢的主要因素包括：台灣新冠肺炎疫情降級與疫苗接種覆蓋率；全球供應鏈調整與產業復甦不均衡，加上供應鏈瓶頸增添通膨隱憂，加深經濟前景不確定性；主要國家央行為因應通膨風險，逐步收緊流動性；美中爭端與國際政治的不確定性；疫情控制得宜，台廠營運和供應相對穩定；國際景氣穩定復甦、新興科技應用需求仍在，有利出口。

(時報資訊)