【時報-台北電】29日陸股賣壓大，開盤下挫，滬深指數一度跌逾2%。豬肉、養殖業板塊拉升走強；前一日大漲的油氣和電力板塊集體大幅回檔，鹽湖提鋰、鴻蒙概念等板塊下挫。
午後指數繼續下跌盤整，三大指數跌幅全面超過1%。銀行股逆勢拉升難以救盤；煤炭、鋼鐵、有色、化工、造紙等週期板塊集體大跌。石油承受賣壓，中國石油、中國石化、中曼石油、藍焰控股、博邁科等多股下挫。
收盤，滬指報3536.29點，跌1.83%，成交額為5111億元；深成指報14079.02點，跌1.64%，成交額為5667億元；創指報3175.15點，跌1.13%，成交額為1929億元。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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