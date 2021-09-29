證交所指出，甫於9月27日掛牌的元大特選電動車N（020028），上市首日買氣強勁，成交量20,213張，成交值1億元，累計前三個營業日共銷售40,568張，成交金額突破億元。29日收在4.91元，不到5,000元即可參與未來電動車市場行情。

元大特選電動車N由元大證券發行，投資台灣電動車產業之ETN，發行期間為10年，預計於2031年到期，發行價格為5元，連結的標的為特選臺灣電動車代表報酬指數，從台灣股市之上市櫃的電動車產業供應商中，精選10～20檔符合流動性與市值標準的個股作為成分股，並於每年6月及12月審核調整成分股，以掌握電動車產業的最新動態。

特選臺灣電動車代表報酬指數最新成分股為：台達電權重15.9％、群創12.3％、研華12.2％、友達11.8％、微星6.5％、緯創5.6％、正新5.5％、致茂5.2％、新普4.1％、佳世達3.6％、東元3.4％、貿聯-KY 2.2％、和大、致伸均各1.7％，亞光、裕隆、威剛等都各1.5％，中華1.4％及正崴1.1％。

元大證券表示，電動車產業話題不斷，在全球大國積極宣示減碳及綠能環保的推動下，電動車必將逐步取代傳統燃油車市場，電動車產業的崛起勢不可擋，未來十年將是電動車的機會。

「元大特選電動車N」包裹式的投資，具有低資金、免選股特性，可以專注投資台灣電動車產業的核心，無須費心逐一挑選股票，就能反映上述一籃子成分股票的漲跌，除投資手續費用外，幾乎沒有追蹤誤差，交易非常方便，又可解決一般投資人資金較少，無法同時布局高價熱門股及無時間看盤選股的問題，且透過主題指數優勢的選股策略，不僅可以將有限資金專注在強勢股上，還能分散風險。

證交所提醒，任何投資一定有風險，ETN為不保本商品，到期時由發行證券商依據標的指數績效給予投資人約定報酬，實際投資收益取決於標的指數表現、投資手續費及發行證券商信用。投資人買賣前應詳閱公開說明書，了解ETN所追蹤標的指數之特色、贖回條件、指標價值的計算方式及投資手續費率等，並隨時注意發行人信用風險、標的指數市場風險、折溢價風險等。

(時報資訊)