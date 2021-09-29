大陸政府的「能耗雙控」政策引發近期電力供應持續緊張，大陸多地緊急拉閘限電，影響企業生產及民眾生活，引發廣泛關注。知情人士透露，大陸政府正在考慮提高工業用電價格解決問題，若未足以扭轉電力短缺的情況，調漲居民用電價格也在考慮之列。

經濟通通訊社29日援引外媒報導，知情人士表示，大陸官方正考慮提高工業用電價格解決問題，而調漲居民用電價格也在考慮之列。官方將以電價統一上調或在煤電聯動的架構下，以分檔調整的方式進行。但計畫尚待高層批准，仍存在變數。

另據新華社報導，大陸業內人士指出，近期造成多地限電的主要原因有兩點。一是大陸沿海省市疫後經濟復甦強勁，電力需求快速增長；二是煤炭價格大漲，煤炭供應緊張，火電企業虧損，發電出力不足。

廣東省能源局有關官員表示，工業生產和高溫天氣帶來用電需求旺盛，加上部分區域水電供應不及預期等，導致電力供應緊張。分析認為，用電量大幅增長反映疫後大陸經濟和社會運行加速回溫；部分國家受疫情影響，全球市場對大陸製造的需求大增，拉動部分沿海城市的電力消費。

與此同時，部分些省份發電能力下降。由於天然氣、煤炭價格高漲，資源供應緊張，上網電價維持不變，火電企業大面積虧損，發電積極性不高，停機檢修機組明顯增多。

報導指出，火電在大陸能源結構中佔重要地位，以發電量計算，佔比約7成。缺不缺電和煤炭供應量也有很大關係，近期，動力煤、焦煤、焦炭價格創新高。據生意社監測數據顯示，9月26日5500大卡以上的高熱值動力煤港口市場均價為每噸人民幣1,535元左右。

業內人士表示，部分地方政府為遏制高耗能、高排放項目盲目發展，對高耗能企業用能進行預算管理、有序用電和錯峰生產等措施，但須避免「一刀切」，尤其要確保民生用電不受影響。

(時報資訊)