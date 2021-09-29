（中信銀總經理陳佳文拿下「數位轉型領袖」獎。圖／魏喬怡）

中信銀近年拼數位轉型有成，新科「數位轉型領袖」中信銀總經理陳佳文29日接受訪問時指出，中信銀從2015年就成立數位金融發展專責單位推動數位轉型，雖小有成就，但「我們只做了20％，還有80％潛力空間可再發展。」他指出，大數據、AI的應用範圍很大，像是精準行銷、流程改善、更好的客戶服務、降低客訴，都還有很大的發展空間。

中信銀行推動數位創新再傳捷報，拿下首屆《哈佛商業評論》全球繁體中文版「數位轉型鼎革獎」三項大獎，除了陳佳文獲頒「數位轉型領袖」，中信銀行還拿下「綜合數位轉型先鋒獎」服務業首獎、中國信託Online貸平臺亦獲得「卓越營運轉型獎」首獎殊榮。

陳佳文表示，隨著數據、AI應用愈來愈成熟，未來數位轉型還有很多運用空間。首先是「精準行銷」，像最近在推的是從社群媒體如臉書、IG上蒐集客戶的狀態，比如說即將生產、房子需要裝潢等，偵測出相關需求，再行銷提高成功率。

二是「流程改善」。中信銀現有270支流程機器人，在勞工紓困時發揮很大的效用，過去要花二年處理的案件量現在只要一年半就做完了。

第三是「客戶服務」。陳佳文舉出，過去常發生信用卡爭議，客戶收到「台灣優食」的帳單簡訊，他不知道就是Uber Eats，所以會產生爭議，而銀行接到爭議款項就要跟VISA確認，時間拉長，客戶會急、怕被盜刷，就會先剪卡。

但現在AI可以做到比對，當「商業品牌跟公司名」不一樣時就可比對出來，帳單爭議就會減少，「三個月下來客訴少了四、五成，錯誤剪卡少八成」，對客戶來說，以前要寄紙本現在用手機就可處理爭議，大幅提升方便性。

陳佳文指出，以前沒有AI去抓數據很難對比，但現在可以，未來記帳就更清楚，不會有爭議，就算有爭議，以前客戶要簽名、寄書面到銀行、銀行再轉到VISA，往來書信文件繁雜，但現在用網路申訴就可以作業。另外，客戶剪卡也很麻煩，因為可能一張卡綁定扣款基金、水電費，現在運用數據去抓，過去二年每月會扣款的項目都秀出來，客戶辦新卡時設定可直接綁定。

陳佳文表示，中信做過研究，最終認為沒必要追求破壞式創新來建立一個新的商業模式，而是從客戶角度出發，讓客戶提供好的金融體驗，把既有的金融服務做徹底的升級轉化，是更需要做的事，傳統金融不會消失但會落伍。

陳佳文表示，目前已90％交易在線上完成，中信銀過去三年來整體交易量成長1.3倍，但臨櫃交易只成長11％，剩下的成長都來自數位。櫃檯人員減少20％，不是裁員，而是把16％的人移到其他業務，像是sales或其他服務。他認為目前數位轉型的潛力才發揮到20％，未來希望多用數據AI做更精準、個人化行銷。

(時報資訊)