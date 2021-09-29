蘋果今年秋季發表會新推出的iPad mini 6，被果粉認為是此次發表會最值得購買的商品，沒想到近期iPad mini 6卻傳出災情，有國外使用者爆料，在滑動iPad mini 6螢幕時會出現上下抖動的狀況，引起熱烈討論。不過蘋果日前最新回應卻否認是軟硬體出問題，屬於使用上的正常現象。

科技媒體The Verge記者Dieter Bohn在個人推特放上iPad mini 6出狀況的慢動作影片，影片中可以看到，當使用者滑動iPad mini 6的螢幕時，右半邊的更新速度比左邊還要快，出現俗稱Jelly Scrolling（螢幕像果凍般抖動）的情形，引起網友熱議。

科技網站Ars Technica報導，蘋果就此問題進行說明，他們強調Jelly Scrolling情形並不是軟硬體上需要修復的問題，也不是iPad mini 6的新機災情，而是LCD螢幕正常使用上會出現狀況，「此為LCD螢幕逐行刷新的結果，當螢幕的頂端與底部進行刷新時會出現些許延遲。」

然而，報導也點出，當測試其他也使用60 Hz LCD螢幕的iPad並沒有出現類似問題，包括iPad 4及新款iPad，此外，iPad mini 6的災情有兩種狀況，如果直向使用螢幕的狀況下，右半邊的刷新率會比左邊還要快，但如果改為橫向使用，則出現上半部比下半部快的狀況。

報導強調，目前無法確定此問題是因軟體還是硬體所引起，且蘋果並未透露接下來是否會透過軟體更新解決此情況，仍待進一步釐清。

iPad mini 6被果粉認為，螢幕尺寸從7.9吋直接拉大到8.3吋，同時取消Touch ID的控制按鈕，藏在電源鍵裡，並搭載A15處理器，與iPhone 13相同，操作流暢度獲得提升。

(時報資訊)