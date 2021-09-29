日本自民黨總裁選舉今（29）日出爐，由64歲的日本前外相岸田文雄贏得勝利，他將在10月4日成為日本第100任首相。岸田文雄所屬派閥原本屬於黨內中間派，但意識到日本民意，近期改變鴿派形象、展現抗中，他甚至曾在選戰中表示在包括台海議題上「堅決」反對中國大陸，預計他日後將延續菅義偉、前首相安倍等親美抗中路線。

據《華盛頓郵報》（The Washington Post）29日報導，岸田身為自民黨總裁，可望繼續菅義偉和前首相安倍的外交政策。其中包括強調美日聯盟，致力實現自由開放的印太政策，並鞏固美、日，印度和澳洲的「四方安全對話」（The Quad）合作，以發揮影響力，在亞洲對抗日益強大的中國。

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）日本安全與外交政策專家霍農（Jeffrey Hornung）說，「從安全、從外交的觀點來看，我認為不會看到太多改變。」

他並指出，華府感興趣的，就是岸田執政後，要如何更直言不諱地挺台，還有他會不會設法改善和南韓的關係。

岸田文雄是自民黨內擁有46名議員的「宏池會」會長，宏池會由前首相池田勇人創立，在黨內屬於中間派。岸田過去被認為是鴿派，但認識到日本對中國大陸的看法，以及為了爭取黨內保守派支持，岸田文雄在本次選戰中一改鴿派形象，在國家安全與外交立場上轉趨鷹派，更強調抗中路線。

他在說明自己的外交及安全政策時，曾表示北京正在擴大威權與獨裁主義，就台海穩定與香港人權等問題上，他誓言「堅決」起身對抗中國大陸。

(時報資訊)