（第一太平戴維斯董事長黃瑞楠今（29）日表示，中國大陸「能耗雙控」，有機會是台灣工業不動產市場潛在利多，恐推升台商在台擴廠的剛性需求。圖／蔡惠芳)

上周四央行宣布實施第三波的不動產選擇性信用管制，第一太平戴維斯董事長黃瑞楠今（29）日表示，對商用不動產的影響，將相對有限；不過近日中國大陸實施「能耗雙控」政策，預期許多台商企業面臨停工，不排除台商企業會再次啟動分散佈局，在台擴廠成為選項之一，挹注台灣工業不動產的剛性需求。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠今天表示，台灣疫情警戒的影響已和緩，商用及工業不動產有科技業及製造業支持，出口增長強勁再加上央行利率維持凍漲，市場仍將穩定成長，雖然近期央行宣布第三波選擇性信用管制，但對商用不動產的影響有限。接下來，部份廠辦與商辦推案陸續接近完工階段，越接近完工買方評估速度及意願提高，將推升商用不動產市場交易規模。

另外，近日中國的「能耗雙控」政策，黃瑞楠表示，許多台商企業面臨停工，不排除台商企業會再次啟動分散布局，在台擴廠成為選項之一，挹注台灣工業不動產的剛性需求。

第一太平戴維斯今（29）日最新統計，2021年截至9月28日，第三季大型商用不動產交易總額為416億元，季增23％；累計前三季交易金額達1,263億元，年增率12％，創下近15年交易新高，只差不到200億元，即可突破去年全年。

第一太平戴維斯資深協理丁玟甄表示，其中，建商是第三季收購商用不動產的最大買家，收購標的，主要為旅館、汽車旅館、廠房或整棟舊辦公樓等具有重建開發價值的標的，占比達近4成，將近163億元。

在第三季的前5大商用不動產交易案中，建商就包辦掉4筆，包括：國美建設以39.3億元得標汀洲路「福音大樓」整棟樓、遠雄建設與聯聚建設分別以38.8億元與28.8億元，買下台中七期汽車旅館，另外，永碩投資則以27億元購得高雄華園飯店，計劃短期做防疫旅館，未來則拆除重建。

在最熱門的工業不動產方面，第三季交易穩定成長，廠房與廠辦的單季成交金額，分別為117億元以及53億元，不少科技大廠與傳產製造業持續擴大在台生產規模，包括鴻海、日月光與晟銘電等，而較高的租金投報率與穩定剛性需求，吸引投資型買方布局。

另外，中信資產管理公司以22.1億元透過法拍，購入內科國瑞集團台北總部廠辦。

另外，全球人壽購入汐止「遠雄U-TOWN」兩層廠辦。

至於第三季土地市場方面，買氣依然旺盛，單季大型土地與地上權交易金額，達687億元；前三季累計達2007億元，寫下近15年第二高紀錄。

其中建商投入金額達1561億元，已超越去年同期。

(時報資訊)